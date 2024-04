AEX opent hoger en licht aan het einde van de tunnel bij Philips

De AEX-index lijkt de beursweek goed te beginnen. De futures duiden op een 0,5% hogere opening, nadat op Wall Street vrijdag en in Azië vannacht fraaie koerswinsten op de borden stonden.

Twee bedrijven die al enige tijd aan het kwakkelen zijn, hebben opbeurend nieuws. Philips wist eindelijk een schikking te treffen inzake de problemen met de slaapapneu-apparaten, waardoor het ernaar uitziet dat het concern dit hoofdpijndossier eindelijk kan sluiten. En Alfen kan de productie van transformatorstations, die eerder deze maand werd stilgelegd, hervatten.

Daar is de langverwachte schikking van Philips

Philips heeft een schikking getroffen in de affaire rond slaapapneu-apparaten in de VS. Het concern gaat patiënten en hun advocaten €1 miljard betalen en dat is aanzienlijk minder dan analisten hadden verwacht. Philips sloot ook een overeenkomst met verzekeraars voor de dekking van productaansprakelijkheidsclaims met betrekking tot het terugroepen van apparaten.

Een hoopvolle stap in een affaire die het bedrijf al drie jaar achtervolgt. In 2021 bleek dat de apneu- en beademingsapparaten van Philips schadelijke stoffen konden uitstoten, waarna het concern meer dan 5,5 miljoen apparaten moest terugroepen.

De schikking drukt uiteraard op de resultaten. Philips meldt over Q1 een verlies van €998 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar leed het bedrijf €665 miljoen verlies. De omzet steeg in het eerste kwartaal op vergelijkbare basis met 2,4%.

Alfen hervat productie transformatorstations

Ook opbeurend nieuws bij Alfen. Het Almeerse bedrijf kan de productie van Pacto-transformatorstations hervatten. Eerder deze maand werd alles plotseling stilgelegd nadat sprake was van vochtproblemen in de middenspanningsruimtes, maar nu is een nieuwe productiemethode bedacht, die dat probleem moet helpen voorkomen.

De beurskoers van Alfen is dit jaar in een glijvlucht beland en staat YTD 47% in de min. Behalve het bovengenoemde probleem zorgde ook de op het laatste moment uitgestelde benoeming van een nieuwe CFO voor opgetrokken wenkbrauwen bij beleggers.

Aziatische beurzen zijn beursweek goed begonnen

De euforie op Wall Street is overgeslagen naar Azië. In China zaten vastgoedaandelen in de lift nadat Beijing maatregelen nam die de restricties bij de aankoop van woningen in grote steden versoepelen, om de vastgelopen vastgoedmarkt uit het slop te trekken.

In Japan bereikte de yen even het laagste niveau sinds 1990 ten opzichte van de dollar, nadat was gebleken dat de inflatie fors was gedaald. Maar daarna koerste de munt weer noordwaarts, na mogelijk een interventie van de Bank of Japan.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,8%

TOPIX (Japan): +0,9%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1,1%

Hang Seng (Hongkong): +0,9%

Kospi (Zuid-Korea): +1%

Wisselende koersontwikkelingen bij techaandelen:

Alibaba: -0,7%

Baidu: +4,1%

Prosus-deelneming Tencent: -0,2%

TSMC: +1,7%

Het deze week cijferende Samsung: -0,3%

Hoop op techrally zet Nasdaq 2% hoger

Ondanks de aanhoudend 'sticky' inflatie kleurden de koersenborden op Wall Street vrijdag donkergroen. Vooral techaandelen waren in trek. De S&P 500 steeg met 1% naar 5.099,96 punten. De Dow Jones-index eindigde 0,4% hoger en de Nasdaq ging zelfs met 2% omhoog.

Het cijfer van de dag was de PCE-inflatie, de belangrijkste inflatiemaatstaf voor het rentebeleid van de Fed. Deze kwam hoger uit dan verwacht: het cijfer was opgelopen naar 2,7% YoY, tegen 2,5% in februari en een verwachting van 2,6%. De PCE-kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) stabiliseerde op 2,8%, terwijl de markt rekende op een afkoeling tot 2,7%.

Euforie over Alphabet, koersdreun Intel

Beleggers leken er niet wakker van te liggen. Er kwamen enkele techbedrijven met sterke kwartaalcijfers en dat deed de hoop op een nieuwe techrally opvlammen. We hebben het dan vooral over Alphabet. De techreus zag de advertentie-inkomsten afgelopen kwartaal opveren en overhandigde winst- en omzetcijfers die beter waren dan verwacht. Het concern gaat zelfs voor het eerst dividend uitkeren en voor nog eens $70 miljard aan eigen aandelen inkopen. Beleggers reageren euforisch en zetten het aandeel ruim 10% in de plus.

De koersexplosie van 27,5% voor Snap is nóg indrukwekkender. Niet alleen slonk het verlies, ook kwam het social-mediabedrijf met een zonnige outlook en dat smaakte beleggers duidelijk naar meer.

Microsoft wist de verwachtingen voor zowel de omzet als de winst te verslaan en werd hiervoor beloond met een koersstijging van 1,8%. Intel (-9,2%) daarentegen stelde ronduit teleur. Beleggers hadden gehoopt dat het bedrijf meer zou profiteren van de opmars van AI.

Ook AbbVie (-4,6%) en Exxon Mobil (-2,9%) wisten beleggers niet te overtuigen met hun cijfers. Colgate-Palmolive (+1,9%) en Chevron (+0,4%) sloten de dag wél positief af.

De indicatoren:

De futures duiden op een hogere opening van de Europese beurzen.

Azië is de beursweek goed begonnen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is nog verder gezakt naar 15,03.

De euro stijgt iets en noteert 1,0725 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is met 2 basispunten gedaald naar 4,65%. De Nederlandse noteert 2,82% en dat is 7 basispunten meer dan een week geleden.

De olieprijzen trekken zich verder terug, nu de spanningen in het Midden-Oosten wat zijn weggeëbd. Voor een vat WTI wordt nu $83,21 neergeteld en dat is 0,5% minder.

De goudprijs staat onder druk en komt nu uit op $2.333,50 per troy ounce.

De koers van de bitcoin staat 1,2% lager op $63.244,68.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:20 Update: Stevig verlies Philips na schikking VS

08:00 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:49 Mithra bekijkt biedingen

07:40 Alfen hervat levering transformatorstations Pacto

07:27 Stevig verlies Philips na schikking VS

07:25 Arcadis ontwerpt ecoducten in Oostelijke Vechtplassen

07:06 Aziatische beurzen kleuren groen en yen naar nieuw dieptepunt

07:00 Vertrouwen producenten industrie verbeterd

06:51 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:37 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:37 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:37 Beursagenda: macro-economisch

28 apr 'BHP overweegt verbeterd bod op Anglo American'

28 apr Bomvolle week voor de boeg

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. Een flinke lijst dit keer. Vooral voor Alfen.

Besi door Barclays van kooplijst afgevoerd

Au, Barclays heeft Besi van de kooplijst afgevoerd. En Adyen krijgt twee koersdoelverlagingen om de oren.

Besi: naar €165 van € 175 en koopadvies vervangen door houdadvies - Barclays

Adyen: naar €1.810 van € 1.850, maar advies blijft kopen - Morgan Stanley

Adyen: naar € 1.500 van € 1.700, maar advies blijft kopen - DZ Bank

Randstad: naar €51 van €57 en houden - RBC

Agenda deze week: rentebesluit Fed, VS banenrapport en heel veel cijfers

Het cijferseizoen gaat deze week in hoog tempo verder. De belangrijkste ijkpunten worden het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Ook komen er diverse inkoopmanagersindices voor de diensten langs en wordt het BBP van de EU bekendgemaakt.

Het is wel een kortere beursweek dan normaal, want woensdag is de beurs hier gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. In China trekken ze hiervoor zelfs drie dagen uit.

Maandag 29 april: NXP en 6 aandelen ex-dividend.



Er komt vandaag nóg een in Nederland gevestigd bedrijf met cijfers: chipconcern NXP, met een notering aan de Nasdaq. U moet erop wachten tot Wall Street is gesloten. De macro-economische agenda is niet heel spannend, behalve wellicht de Duitse inflatie over april (verwacht: 2,3% op jaarbasis, tegen 2,2% in maart) en het Europese consumentenvertrouwen.

Verder gaan maar liefst zes aandelen ex-dividend: Fugro (€0,40), Besi (€2,15), AkzoNobel (€1,54), CTP ( €0,275), Vastned (€1,28) en Heineken (€1,04).

Dinsdag 30 april: Samsung, Arcadis, Amazon, Air France-KLM en BBP EU

Morgen volgen de kwartaalcijfers van onder andere Samsung, Arcadis, Volkswagen, Air France-KLM, Van Lanschot Kempen (voorbeurs), 3M, Coca-Cola, Eli Lilly, McDonald's (na de lunch) en last but not least: Amazon en Super Micro Computer (na sluiting Wall Street). Het aandeel Acomo gaat €0,75 ex-dividend.

Ook zal er belangstelling zijn voor twee cijfers van de eurozone: een snelle raming van de inflatie en het BBP over het eerste kwartaal. Economen verwachten dat de economie van de eurozone met 0,2% op jaarbasis is gegroeid, terwijl in Q4 van 2023 nog sprake was van stagnatie. De inflatie is naar verwachting gelijk gebleven op 2,4% op jaarbasis. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) is waarschijnlijk gedaald van 2,9% op jaarbasis naar 2,6% op jaarbasis: nog wel boven de gewenste 2% dus.

In de VS kunnen het 'grote' consumentenvertrouwen (gemeten door Conference Board) en de Chicago inkoopmanagersindex op belangstelling rekenen.

Woensdag 1 mei: rentebesluit Fed

Woensdag zijn de Chinese en Europese beurzen gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. Wel komen Wolters Kluwer (voorbeurs), GlaxoSmithKline, Mastercard, Kraft Heinz, Pfizer (na de middagboterham) en Doordash (na sluiting Wall Street) met cijfers.

Ook verschijnen de Amerikaanse inkoopmanagersindexen voor de industrie, van ISM en S&P. Deze duidden vorige maand op groei, maar het is de vraag of dat nog steeds zo is.

Maar de focus ligt vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve. Dat de federal funds rate ongemoeid blijft, is welhaast zeker, maar zoals altijd zullen beleggers vooral op zoek zijn naar hints over het moment waarop de rente dan wél omlaag kan. Er is - zeker na het inflatiecijfer van vrijdag - een dikke kans dat het over de zomer heen wordt getild.

Donderdag 2 mei: Shell, ING, DSM Firmenich, ArcelorMittal en Apple.

Donderdag zijn de Chinese beurzen nog steeds dicht. Shell, dat onlangs al een tipje van de sluier oplichtte, komt nu met definitieve Q1-cijfers, net als ING, DSM Firmenich, ArcelorMittal, Forfarmers (voorbeurs), ConocoPhillips, Dupont (na de lunch), Universal Music Group (om 18 uur), Galapagos en Apple (na sluiting Wall Street). Het aandeel RELX gaat ex-dividend.

De belangrijkste macro-economische cijfers zijn de Europese inkoopmanagersindexen voor de industrie en de Amerikaanse handelsbalans.

Vrijdag 3 mei: Aperam, Brunel en VS banenrapport

Ook vrijdag houden de Chinese beurzen de deuren dicht. Aperam en Brunel publiceren hun kwartaalcijfers.

Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het Amerikaanse banenrapport. De Fed zal dit ook met bovengemiddelde belangstelling bekijken, want zij heeft een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft ze naar volledige werkgelegenheid. Het laatste houdt in dat de werkloosheid onder de 4% moet blijven.

Dat gaat waarschijnlijk wel lukken: economen verwachten dat de werkloosheid net als in maart uitkomt op 3,8%. Er zijn waarschijnlijk zo'n 243.000 banen bijgekomen, tegen 303.000 in maart. De uurlonen zijn volgens economen met 0,3% op maandbasis gestegen.

Een aanhoudend krappe arbeidsmarkt en opwaartse loonontwikkeling zal de Fed ruimte geven om nog even op de handen te blijven zitten tot de inflatie écht in de buurt komt van de gewenste 2%. Maar vertoont de arbeidsmarkt barstjes, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Fed binnen enkele maanden alsnog een eerste renteverlaging doorvoert.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de week:

MAANDAG 29 APRIL

08:45 uur: Fra, inflatie april (voorlopig

09:00 uur: Fugro €0,40 ex-dividend

09:00 uur: Besi €2,15 ex-dividend

09:00 uur: AkzoNobel €1,54-ex-dividend

09:00 uur: CTP €0,275 ex=dividend

09:00 uur: Vastned €1,28 ex-dividend

09:00 uur: Heineken €1,04 ex-dividend

11:00 uur: Eurozone, consumentenvertrouwen april (definitief)

14:00 uur: Dui, inflatie april (voorlopig)

22:00 uur: NXP, cijfers eerste kwartaal

DINSDAG 30 APRIL

00:00 Samsung - Cijfers eerste kwartaal (ZKo)

06:30 Producentenprijzen - Maart (NL)

07:00 Arcadis - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Adidas - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Covestro - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Volkswagen - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Lufthansa - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:15 Air France-KLM - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Dld)

08:00 Alumexx - Jaarcijfers

09:00 Acomo - Ex-dividend

09:55 Werkloosheid - April (Dld)

10:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)

13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 RBI (Burger King) - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Arbeidskosten - Eerste kwartaal (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - April (VS)

22:00 Amazon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Super Micro Computer - Cijfers derde kwartaal (VS)

Aperam - Jaarvergadering

ArcelorMittal - Jaarvergadering

Galapagos - Jaarvergadering

Heijmans - Jaarvergadering

WOENSDAG 1 MEI 2024

00:00 Chinese beurzen gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - April (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - Maart (NL)

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Beurzen Euronext gesloten op Dag van de Arbeid

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VK)

12:00 GlaxoSmithKline - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - April (VS)

16:00 Vacatures - Maart (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit Powell (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers eerste kwartaal (VS)

DONDERDAG 2 MEI 2024

00:00 Chinese beurzen gesloten

07:00 ArcelorMittal - Cijfers eerste kwartaal

07:00 BAM - Cijfers eerste kwartaal

07:00 DSM-Firmenich - Cijfers eerste kwartaal

07:00 ForFarmers - Cijfers eerste kwartaal

07:00 ING - Cijfers eerste kwartaal

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 WorldLine - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 Shell - Cijfers eerste kwartaal

09:00 RELX - 41,8 pence ex-dividend

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VK)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 DuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Maart (VS)

16:00 Fabrieksorders - Maart (VS)

18:00 Universal Music Group - Cijfers eerste kwartaal

22:00 Galapagos - Cijfers eerste kwartaal

22:30 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)

VRIJDAG 3 MEI 2024

00:00 Chinese beurzen gesloten

07:00 Aperam - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:30 Brunel - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Heijmans - €0,89 ex-dividend

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VK)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)

Wat is uw favoriete aandeel? Laat uw stem horen!

De beursmaand is bijna ten einde, dus het is weer tijd voor een nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment. Van welk aandeel in de AEX voorziet u de beste prestaties? En van welk aandeel de slechtste? Hoe denkt u dat de AEX in mei zal presteren? Hoe gaat u om met prijsdalingen? En gelooft u in de beurswijsheid 'Sell in May...'? Laat uw stem horen. Wij zullen de uitslag volgende week met u delen.



Veel succes en vooral plezier vandaag!