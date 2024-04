AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag vrijwel vlak geopend, in afwachting van de opening van het aandeel van Philips. Philips maakte bij de kwartaalcijfers een schikking van 1,1 miljard dollar bekend voor de kwestie rond de slaapapneu apparaten in de VS. De handel in het aandeel lag kort na de opening op het Damrak nog stil, maar volgens de indicaties zal de koers een flinke sprong omhoog maken. AkzoNobel, Besi en Heineken noteerden onderaan met dalingen tot twee procent, vanwege ex-dividend noteringen. Ook ASMI stond onder druk. Exor steeg 3,0 procent. In AMX won Alfen maar liefst 12 procent. De tijdelijke productiestop van Pacto onderstations voor Liander en de daaropvolgende opvoering van de productie zal geen impact hebben op de doelstelling om dit jaar een omzetgroei van 20 procent te halen bij Smart Grid Solutions, zei Alfen. In de AScX won Accsys 3,0 procent en NX Filtration 5,0 procent. Vastned daalde juist 6,0 procent na een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

