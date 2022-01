Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een winst van 1,9 procent op 466,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 2,3 procent naar 15.464,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 2,1 procent met een stand van 6.984,35 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,7 procent naar 7.498,67 punten.

De markt is in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop door voorzitter Jerome Powell. De algemene verwachting is dat nu niets wordt gewijzigd, maar er wel een indicatie wordt afgegeven voor het moment waarop de eerste renteverhoging wordt doorgevoerd. De markt rekent op een eerste verhoging in maart.

Het Franse consumentenvertrouwen bleek vanochtend gedaald van 100 naar 99. Economen hadden gerekend op een daling tot 98.

In de Verenigde Staten volgen vanmiddag de groothandelsvoorraden over december, de huizenprijzen in november, de verkopen van nieuw opgeleverde woningen en de wekelijkse olievoorraden.

Olie werd woensdag duurder. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 86,23 dollar, terwijl voor een april-future Brent 87,92 dollar werd betaald, een winst van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1280. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1293 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1302 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt liepen vrijwel alle hoofdaandelen op en vrijwel zonder uitzondering met meer dan 1 procent. In Parijs noteerden er 11 meer dan 3 procent winst, in Frankfurt waren dat er 10.

In Frankfurt ging Airbus 5,4 procent hoger en in Parijs Renault 5,9 procent. In Amsterdam was Adyen koploper met 5,2 procent koerswinst.

De koers van het aandeel van het Deense Vestas steeg meer dan 5 procent, ondanks een winstwaarschuwing. UBS kon nauwelijks lichtpuntjes ontdekken in de cijfers die de bouwer van windturbines woensdag presenteerde.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,5 procent in het groen.

De S&P500 index sloot dinsdag 1,2 procent lager op 4.356,45 punten, na een dip tot 4.288 punten eerder op de dag. Technologie-index Nasdaq verloor 2,3 procent tot 13.539,30 punten. De Dow Jones-index stond daalde 0,2 procent tot 34.297,73 punten.