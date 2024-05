Beursblik: tegenvallend banenrapport nog niet alarmerend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De tegenvallende banengroei in april is nog niet zo alarmerend dat de Fed binnenkort al moet ingrijpen. Daarvoor heeft de centrale bank nog drie tot vier van dit soort cijfers nodig om in de loop van het jaar de rente te kunnen verlagen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Je ziet de sectoren bouw en de vrijetijdsbesteding ten opzichte van maart flink dalen. Dat zou eigenlijk niet moeten, gezien de cijfers gecorrigeerd zijn voor seizoenseffecten. De lonen stijgen minder stevig, maar een stijging van 3,9 procent is voor de Fed nog duidelijk te hoog. De centrale bank ziet liever een groei van 2 tot 3 procent", aldus Marey. De banengroei in maart kwam uit op 175.000 tegen een verwachte groei van 240.000 en een licht opwaarts bijgestelde groei naar 315.000 voor maart. De euro/dollar koerste na het banenrapport 0,7 procent hoger op 1,0803 dollar tegen 1,0749 dollar kort voor publicatie. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.