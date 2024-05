Wall Street koerst af op hogere opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,4 procent in het groen.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in april is gestegen met 175.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 240.000 banen. De werkloosheid steeg van 3,8 procent tot 3,9 procent. De markt rekende op een ongewijzigd werkloosheidspercentage. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,7 procent. Het gemiddeld uurloon steeg op maandbasis met 0,2 procent, ofwel 0,07 dollar, naar 34,75 dollar per uur. Op jaarbasis steeg het gemiddeld uurloon met 3,92 procent.

ING wees erop dat indien de werkloosheid in de VS in september stijgt "tot pakweg 4,2 procent, de Fed de rente kan verlagen."

De [tot voor kort] robuuste arbeidsmarkt en de aanhoudende inflatiedruk hebben beleggers gedwongen hun verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve te heroverwegen. De kans op een renteverlaging in juni was donderdag nog minder dan 10 procent. Vrijdag steeg die kans naar 13,5 procent. De kans op een verhoging in juli wordt nu ingeschat op 44 procent en voor september is de kans nu ruim 70 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.

De Fed-vergadering van woensdag bood weinig duidelijkheid over de tijdlijn voor beleidsversoepeling, waarbij voorzitter Jerome Powell benadrukte dat "macro-data die vraag voor ons zullen moeten beantwoorden".

Later op de dag staan op macro-economisch vlak een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector in de VS op de agenda.

Olie noteerde vrijdag 0,5 procent hoger op 79,38 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0800. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0732 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0725 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Apple noteerde voorbeurs 6,5 procent hoger, nadat de Amerikaanse techreus, ondanks dat het minder iPhones verkocht, beter dan verwachte winst en omzetcijfers rapporteerde. Apple gaat bovendien voor 110 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen. De nettowinst kwam het afgelopen kwartaal uit op 23,6 miljard dollar, van 24,2 miljard dollar een jaar eerder. De omzet bedroeg 90,8 miljard dollar, tegen 94,8 miljard dollar een jaar eerder.

Coinbase daalde voorbeurs ruim 5,0 procent. Het Amerikaanse cryptoplatform heeft in het eerste kwartaal de verwachtingen ruimschoots verslagen. De winst per aandeel bedroeg 4,40 dollar, waar analisten rekenden op 1,15 dollar per aandeel, op een omzet van 1,64 miljard dollar.

Amgen won bijna 13,0 procent. De aangepaste winst van 3,96 dollar per aandeel overtrof de verwachtingen van 3,88 dollar per aandeel. Het concern zei dat het "zeer bemoedigd" was door een tussentijdse analyse van een Fase 2-studie van het injecteerbare afslankmedicijn MariTide.

Expedia noteerde voorbeurs 11,5 procent lager. Het online reisbureau verlaagde zijn omzetoutlook voor het hele jaar.

Sectorgenoot Booking rapporteerde over het eerste kwartaal een gecorrigeerde winst van 20,39 dollar per aandeel op een omzet van 4,42 miljard dollar. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 13,98 dollar per aandeel op een omzet van 4,25 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 2,2 procent.

Block won voorbeurs ruim 7,0 procent, nadat het financiële technologiebedrijf een aangepaste winst rapporteerde van 0,85 dollar per aandeel, tegen een analistenverwachting van 0,72 dollar per aandeel.

Cloudflare daalde 13,5 procent, nadat het concern beter dan verwachte resultaten rapporteerde, terwijl de omzetverwachtingen teleurstelden.

DraftKings noteerde voorbeurs ruim 2,0 procent hoger, nadat het bedrijf voor sportweddenschappen een gecorrigeerde winst van 0,03 dollar per aandeel rapporteerde, terwijl de markt rekende op een verlies van 0,17 dollar per aandeel. De omzet steeg met 53 procent naar 1,17 miljard dollar, wat beter was dan verwacht.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,9 procent hoger op 5.064,20 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het groen op 38.225,66 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,5 procent tot 15.840,96 punten.