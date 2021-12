Taxidienst Didi ziet omzet onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Didi heeft in het derde kwartaal de omzet met dubbele cijfers zien dalen, nadat Chinese autoriteiten veel apps van het bedrijf offline haalden. Dit bleek uit cijfers van de Chinese concurrent van Uber. In het derde kwartaal, dat eindigde op 30 september, kwam de omzet uit op omgerekend 6,7 miljard dollar tegen 7,6 miljard dollar in de drie maanden daarvoor. Vooral de omzet uit de mobiliteitsdivisie, waar ook de taxidiensten onder vallen, liep flink terug. Onder de streep restte een verlies van 4,8 miljard dollar. China deed eerder dit jaar meer dan 25 apps van Didi in de ban, waarbij Beijing het bedrijf beschuldigde van het illegaal verkrijgen van persoonsgegevens. Verder maakte Didi bekend dat Daniel Zhang, bestuursvoorzitter en CEO van Alibaba, uit het bestuur van Didi stapt. Hij wordt opgevolgd door Yi Zhang. Didi is inmiddels gestart met de voorbereidingen om de beursnotering op Wall Street op te zeggen om een notering elders aan te vragen. Daarmee zwicht het bedrijf voor Chinese toezichthouders, die Didi hebben gemaand de notering in New York op te zeggen. De Chinese waakhond voor techzaken zou zich zorgen maken dat gevoelige data van Didi in handen van derden zou kunnen komen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.