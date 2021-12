Thuistest Roche krijgt Amerikaanse noodvergunning Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse medische waakhond FDA heeft een noodvergunning afgegeven voor de thuistest van Roche, waarmee mensen zichzelf kunnen testen op besmetting met het coronavirus. Dat meldde het Zwitserse farmaciebedrijf. De test werkt met een wattenstaafje voorin de neus en kan zelf worden gedaan vanaf veertien jaar en ouder en door een volwassene voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De test geeft binnen 20 minuten betrouwbare resultaten voor alle belangrijke varianten van het coronavirus, stelt Roche. De FDA geeft de noodvergunning, omdat Roche en leverancier SD Biosensor deze test in grote hoeveelheden kunnen produceren. De test zal vanaf januari beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Roche zegt tientallen miljoen test per maand te kunnen produceren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.