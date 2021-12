Heniff Transportation koopt 10 Nikola trucks Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nikola

(ABM FN) Heniff Transportation Systems zal 10 Nikola Tre BEV trucks kopen van Nikola-dealer Thompson Truck Centers. Dit bleek woensdag uit een persbericht van Thompson Truck. De overeenkomst tussen Heniff en Thompson Truck is een zogeheten fleet-as-a-service overeenkomst. Daarbij zal Thompson de verkoop, service, onderhoud en energie-infrastructuur leveren voor de elektrische Nikola trucks. De aflevering van de trucks zal naar verwachting al in de eerste helft van 2022 van start gaan. Als deze 10 trucks goed bevallen, zal Heniff nog eens 90 trucks van Nikola afnemen. Financiële details van de overeenkomst werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

