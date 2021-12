Nikola treft schikking met SEC Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft een schikking getroffen met de U.S. Securities and Exchange Commission om alle onderzoeken naar de fabrikant van elektrische vrachtwagens te sluiten. Dit meldde het bedrijf dinsdag. Volgens de toezichthouder heeft Nikola investeerders opgelicht door hen te misleiden over de producten en technologische innovaties van het bedrijf. Nikola ontkent noch bevestigt deze bevindingen. Nikola krijgt een boete van 125 miljoen dollar, dat het in vijf betalingen over een periode van twee jaar moet voldoen. De eerste betaling wordt eind dit jaar gedaan, de overige vier om de zes maanden. Bij de laatste kwartaalcijfers meldde Nikola al een voorziening van 125 miljoen dollar vanwege de verwachte schikking. Nikola hoopt het geld terug te kunnen vorderen bij de oprichter van het bedrijf, Trevor Milton. Het aandeel Nikola stijgt voorbeurs 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

