Xiaomi bouwt autofabriek

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Xiaomi is van plan om een autofabriek te bouwen in Beijing met een jaarlijkse capaciteit van 300.000 voertuigen. Dit bleek zaterdag, toen Xiaomi het contract hiervoor tekende met de autoriteiten in Beijing, zo melde staatspersbureau Xinhua. Niet alleen komt de fabriek in Beijing te staan, maar ook de R&D-afdeling en het verkoopkantoor. De nieuwe fabriek wordt in twee fases opgeleverd. De eerste fase levert een capaciteit op van 150.000 voertuigen en wordt vervolgens in de tweede fase uitgebreid naar 300.000 exemplaren. De eerste auto's moeten in 2024 van de band rollen. Bron: ABM Financial News

