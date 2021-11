Amerikaanse futures wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Beleggers wachten op hun dagelijkse portie aan economische cijfers, die extra rijk is door de sluiting van Wall Street op Thanksgiving donderdag.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,4 procent in het rood.

De winsten op de aandelenmarkten zijn de afgelopen weken wat getemperd door zorgen over nieuwe lockdowns vanwege het coronavirus in delen van de wereld en de hoge inflatie die langer aanhoudt dan velen hadden verwacht.

Het sterke kwartaalcijferseizoen was een grote impuls voor de markten, maar is nu zo ongeveer voorbij en beleggers zijn op zoek naar nieuwe aanjagers.

"We hebben fantastische winstcijfers gezien, de obligatiemarkt gedraagt zichzelf, de inflatie stijgt maar de rente is erg laag. Met nog zes weken te gaan dit jaar vind ik het moeilijk om niet optimistisch te zijn", zei Tim Holland van Orion Advisor Solutions. "Zo lang de rente laag is en de winst stijgt is het volgens mij erg moeilijk om niet in de richting van aandelen te leunen."

Economische cijfers zijn er woensdag volop: orders van duurzame goederen, nieuw aangevraagde werkloosheidsuitkeringen en een bijgesteld cijfer voor de economische groei in het derde kwartaal komen een uur voor de openingsbel naar buiten. Het consumentenvertrouwen en de nieuwe huizenverkopen volgen een half uur na de opening, evenals cijfers over de gezinsuitgaven. Hierin staat ook de inflatie-index die de voorkeur heeft van de Federal Reserve: het kerncijfer voor de consumptieve uitgaven dat naar verwachting de sterkste stijging zal laten zien in zo'n dertig jaar tijd.

Het cijfer voor de werkloosheidsuitkeringen is een dag naar voren gehaald in verband met het Thanksgivingsfeest donderdag. De beurzen zijn dan dicht, terwijl Amerikanen het land doorkruisen om met hun familie kalkoen te eten.

In Europa is de aandacht van beleggers intussen gericht op nieuwe lockdownmaatregelen nu de coronapandemie zijn derde winter ingaat en de aantallen besmettingen met het coronavirus weer enorm zijn opgelopen.



De olieprijs is min of meer stabiel. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent tot 78,32 dollar, terwijl een januari-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 82,06 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1214. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1251 op de borden. De sterkere dollar hangt mogelijk samen met de verwachting van een steeds hogere inflatie, die de Fed kunnen aansporen om de rente eerder te verhogen.

Bedrijfsnieuws

Abercrombie en Fitch wil meer gaan uitgeven aan online, zei CFO Scott Lipesky, zodat klanten bijvoorbeeld ook op het internet kunnen kopen en het kledingstuk zelf afhalen in de winkel. Of de winkelprijzen omhoog gaan nu katoen duur is, is nog onzeker. De modewinkel biedt in elk geval minder koopjes en dat was goed voor de omzet, die met 10 procent steeg tot 905 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal.

Porsche meldde dat BlackRock investeert in het oplaadnetwerk Ionity, waar een aantal autofabrikant inmiddels aan meedoet. Welk aandeel BlackRock heeft in de investering is onduidelijk. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto's moet van 1.500 nu naar 7.000 in 2025. Ook BMW, Mercedes, Ford, KIA en Audio zitten in deze samenwerking.

Elon Musk verkocht dinsdag nog eens voor 1,05 miljard dollar aan aandelen in zijn bedrijf. Inmiddels verkocht Musk sinds 8 november, toen hij op Twitter aan zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn belang in de onderneming zou moeten verkopen, al circa 9,2 miljoen aandelen Tesla voor ongeveer 9,9 miljard dollar. Als hij inderdaad 10 procent gaat verkopen, dan gaat het om 17 miljoen aandelen. Het aandeel opent vermoedelijk 0,4 procent lager.



Slotstanden

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.690,70 punten, de Dow Jones-index steeg 0,5 procent tot 35.813,80 punten en technologie-index Nasdaq zakte 0,5 procent.