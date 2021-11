DNB waarschuwt Rabobank opnieuw over witwassen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandsche Bank heeft Rabobank vorige maand door middel van een zogeheten voorgenomen aanwijzing laten weten dat de bank opnieuw tekort schiet in het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dit meldde Rabobank maandag.



Deze tekortkomingen betreffen met name de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van ongebruikelijke transacties, zo meldde DNB op 12 oktober aan Rabobank. Ook heeft DNB aangekondigd dat er een strafuitvoeringsprocedure wordt gestart, waarvan de uitkomst nog niet bekend is, aldus Rabobank.



In september 2018 kreeg Rabobank al een last onder dwangsom opgelegd door de centrale bank, om zijn 'Know Your Customer'-activiteiten te verbeteren. DNB voerde vervolgens vanaf april 2020 een onderzoek uit en concludeerde dat Rabobank dit niet voldoende had gedaan. In februari van dit jaar werd daarom een boete van 500.000 euro opgelegd. Bron: ABM Financial News

