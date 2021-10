'Ordergroei Just Eat Takeaway.com valt tegen'

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het derde kwartaal een tegenvallende ordergroei laten zien. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING dinsdag.

De heropening van de economie had een grotere negatieve impact op de groei dan verwacht, zo concludeerde de analist. De ordergroei kwam afgelopen kwartaal uit op 25 procent, waar ING mikte op 35 procent. In het tweede kwartaal was de groei nog 37 procent, maar toen was de vergelijkingsbasis wel makkelijk, aldus Hesselink.

De orders lagen in het afgelopen kwartaal 5 procent onder het tweede kwartaal, waar beide kwartalen doorgaans vergelijkbaar zijn. Geografisch gezien stegen de orders met 51 procent in het Verenigd Koninkrijk en met 35 procent in Duitsland, maar deze cijfers lagen respectievelijk 6 en 10 procent onder de verwachtingen van ING. De groei in de VS noemde Hesselink zeer beperkt met slechts 3 procent.

De outlook voor heel 2021 werd wel gehandhaafd door Just Eat Takeaway, zo zag Hesselink. De maaltijdbezorger mikt daarmee nog steeds op een groei van 45 procent op jaarbasis en een bruto transactiewaarde van 28 tot 30 miljard euro. ING zit aan de bovenkant van de bandbreedte voor wat betreft de bruto transactiewaarde. "De consensus is dus mogelijk minder optimistisch dan wij over de tweede helft van 2021, maar toch vinden we de resultaten ondermaats in aanloop naar de beleggersdag volgende week donderdag", aldus Hesselink.

ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 125,00 euro. Het aandeel daalde woensdagochtend met 4,5 procent tot 62,03 euro.