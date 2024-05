Berenberg haalt Ajax van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het aandeel AFC Ajax van zijn kooplijst gehaald, zodat Borussia Dortmund nog de enige van de vier voetbalclubs op het Europese vasteland is met een koopadvies van de zakenbank. Ajax verliest zijn koopadvies, omdat de Amsterdamse club zowel dit jaar als volgend seizoen geen Champions League speelt, terwijl er bestuurlijke onrust is en de sportprestaties pover zijn. Het koersdoel wordt verlaagd van 17,00 naar 11,00 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 10,45 euro. Berenberg blijft het aandeel zien als een potentieel aantrekkelijke investering, omdat de club in het verleden heeft laten zien munt te kunnen slaan uit gescout voetbaltalent. De analisten willen echter meer zicht op een mogelijke terugkeer naar de Champions League, gezien de inkomsten van dit grote toernooi steeds belangrijker worden. De zakenbank begon in 2020 de aandelen van Ajax, Borussia Dortmund, Juventus en Eagle Football Group, de eigenaar van Olympique Lyonnais, te volgen, maar de timing was ongelukkig, aan het begin van de coronapandemie, die begrijpelijkerwijs een rampzalige impact had op de financiën van de clubs. Alleen Ajax hoefde geen kapitaalverhoging in deze periode door te voeren, aldus Berenberg. Van de vier clubs heeft Borussia Dortmund zich het snelst hersteld en de Duitse club zal naar verwachting van Berenberg weer dividend uitkeren over het boekjaar 2023/2024. Deelname aan de Champions League blijft belangrijk, en alle vier clubs deden mee in het seizoen 2019/2020, maar dit jaar deed alleen Borussia Dortmund mee en volgend jaar zal waarschijnlijk alleen Juventus zich daarbij voegen. Komend seizoen wordt belangrijk door de invoering van een nieuw format met meer gegarandeerde wedstrijden en 22 procent meer inkomsten dan in het huidige seizoen, merkt Berenberg op. Daarnaast is het verzilveren van voetbaltalent op de transfermarkt belangrijk. Op dit moment doet Dortmund dat het beste volgens de analisten, die de bekende uitspraak van de voormalige aanvaller Gary Lineker citeren: "voetbal is een simpel spel waarin 22 mannen 90 minuten achter een bal aan rennen en aan het eind winnen de Duitsers altijd." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.