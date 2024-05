Air France-KLM lost laatste deel Oceane-obligaties af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft de resterende 48 miljoen euro van zijn Oceane 2026-obligaties afgelost. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij maandagochtend. Deze laatste aflossing betreft circa 2,7 miljoen converteerbare obligaties. Bron: ABM Financial News

