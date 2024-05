Lagere omzet en winst voor Salzgitter

(ABM FN-Dow Jones) Salzgitter heeft in de eerste drie maanden van 2024 minder omzet en winst behaald, als gevolg van de dalende staalprijzen. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van het Duitse staalbedrijf.

Het eerste kwartaal werd beïnvloed door de kwakkelende economie, wat vooral de staalactiviteiten van het bedrijf raakte.

"Na twee uitzonderlijke jaren begonnen we al tegenwind te voelen in de tweede helft van vorig jaar en dat was ook terug te zien in de cijfers over het eerste kwartaal", zei CEO Gunnar Groebler in een toelichting maandag.

De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 2,7 miljard euro, tegenover 3,0 miljard euro in het eerste kwartaal van 2023.

Salzgitter boekte in de eerste drie maanden een EBITDA van 126,4 miljoen euro, in vergelijking met 290 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

De winst voor belasting bedroeg 17,2 miljoen euro. Dat was 183,7 miljoen euro vorig jaar.

Outlook

Salzgitter mikt voor heel 2024 op een omzet van 10,5 miljard euro en een EBITDA van 550 tot 625 miljoen euro. De winst voor belasting wordt geraamd op 100 tot 175 miljoen euro.