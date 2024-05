Aziatische beurzen noteren overwegend licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen namen maandagochtend overwegend gas terug. De Hang Seng index in Hongkong was vanochtend de positieve uitzondering met een koerswinst van ongeveer een half procent, en de index is nu al ruim drie weken met een imposante opmars bezig. Seoel, Tokio en Sydney verloren daarentegen tot een half procent. Dit weekend werd bekend dat de Chinese consumentenprijzen in april op jaarbasis met 0,3 procent zijn gestegen, hetgeen hoger uitviel dan de verwachting van een stijging van 0,2 procent. De producentenprijzen daalden juist met 2,5 procent, waar op een daling van 2,3 procent werd gerekend. De producentenprijzen in China staan nu negentien maanden op rij onder druk. Wall Street ging vrijdag met bescheiden winsten het weekend in. De Dow Jones index koerste voor de achtste achtereenvolgende handelsdag hoger, terwijl techbeurs Nasdaq vrijwel vlak sloot. Op 78,26 dollar per vat op vrijdag steeg de WTI-olieprijs afgelopen week op weekbasis licht. Onder meer de wekelijkse voorraden uit de VS, waaruit een daling van de olievoorraden bleek, gaf wat steun aan de olieprijs. Daarnaast liepen de spanningen in het Midden-Oosten weer op, nadat Israël een deal voor een wapenstilstand met Hamas verwierp en het grensgebied Rafah binnentrok. Vanochtend koerste de olie-future in de Aziatische handel 0,2 procent lager. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer vlakke opening. Bron: ABM Financial News

