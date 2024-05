AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,1 procent in het groen.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog 2,6 procent hoger naar 910,59 punten, een recordstand.

Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano geniet de beurs van "een lekkere meewind", dankzij meevallende bedrijfscijfers en dalende rentes. Daarnaast rekent de markt erop dat de Europese Centrale Bank eerder dan de Federal Reserve de rente zal verlagen, wat de economische groei ten goede moet komen, aldus Van Zeijl.

"Het feit dat er bij veel beleggers nog ontzettend veel scepsis is over de houdbaarheid van de rally, plus de relatief grote hoeveelheid cash die nog wordt aangehouden, versterkt onze verwachting dat de rally nog wel even zal aanhouden", voegde investment manager Simon Wiersma van ING toe.

"Positieve winstgroeibijstellingen wegen op dit moment zwaarder dan twijfels over het rentebeleid van de Fed", aldus Wiersma.

Ondertussen heeft het zwakke Amerikaanse banenrapport beleggers zichtbaar gerustgesteld over de kansen op verdere renteverlagingen dit jaar, hoewel verschillende Fed-bestuurders afgelopen week opnieuw de verwachtingen temperden.

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, waarschuwde Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, die benadrukte dat de Amerikaanse banenmarkt nog altijd te krap is om te hopen op een snelle renteverlaging.

Wall Street ging vrijdag met bescheiden winsten het weekend in. De Dow Jones index koerste voor de achtste achtereenvolgende handelsdag hoger, terwijl techbeurs Nasdaq vrijwel vlak sloot.

De Aziatische beurzen namen vanochtend gas terug. De Hang Seng index in Hongkong was vanochtend de positieve uitzondering met een koerswinst van ongeveer een half procent, en de index is nu al ruim drie weken met een imposante opmars bezig. Seoel, Tokio en Sydney verloren daarentegen tot een half procent.

Dit weekend werd bekend dat de Chinese consumentenprijzen in april op jaarbasis met 0,3 procent zijn gestegen, hetgeen hoger uitviel dan de verwachting van een stijging van 0,2 procent. De producentenprijzen daalden juist met 2,5 procent, waar op een daling van 2,3 procent werd gerekend. De producentenprijzen in China staan nu negentien maanden op rij onder druk.

Op 78,26 dollar per vat op vrijdag steeg de WTI-olieprijs afgelopen week op weekbasis licht. Onder meer de wekelijkse voorraden uit de VS, waaruit een daling van de olievoorraden bleek, gaf wat steun aan de olieprijs. Daarnaast liepen de spanningen in het Midden-Oosten weer op, nadat Israël een deal voor een wapenstilstand met Hamas verwierp en het grensgebied Rafah binnentrok.

Vanochtend koerste de olie-future in de Aziatische handel 0,2 procent lager.

De macro-economische agenda is traditioneel karig gevuld op maandag, terwijl het cijferseizoen over zijn hoogtepunt is.

Veel aandacht zal woensdag uitgaan naar de inflatiecijfers uit de VS over de maand april. De verwachting is dat de inflatie niet voldoende is afgekoeld om de Fed het vertrouwen te geven dat de inflatie duurzaam terugkeert naar de 2,0 procent.

Een dag eerder verschijnen al de Amerikaanse producentenprijzen en de twee datasets samen vertellen meer over de ontwikkeling van de inflatie in de VS, zeiden marktanalisten van CMC Markets.

"Zowel de PPI- als de CPI-rapporten zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de rente en de dollar", volgens CMC.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM loste de resterende 48 miljoen euro van zijn Oceane 2026-obligaties af. Deze laatste aflossing betreft circa 2,7 miljoen converteerbare obligaties.

Berenberg verlaagde het advies voor Ajax van Kopen naar Houden, en het koersdoel ging daarbij van 17,00 euro naar 11,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,2 procent op 5.222,68 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 39.512,84 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 16.340,87 punten.