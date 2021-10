Verliezen op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag licht lager gesloten, terwijl zorgen over de inflatie de stemming leken te drukken, aan het begin van het seizoen van derdekwartaalresultaten van bedrijven.

De S&P 500 index daalde 0,24 procent tot 4.350,65 punten, volgens voorlopige slotstanden. De Dow Jones-index daalde 0,34 procent tot 34.378,34 punten en technologie-index Nasdaq verloor 0,24 procent tot 14.465,92 punten.

Beleggers maakten zich wat zorgen dat directeuren van bedrijven gaan melden dat de problemen in de aanvoerketens en de inflatie de bedrijfswinsten hebben uitgehold. Dit zou de stemming op de Amerikaanse markt voor aandelen danig kunnen bederven.

"Er is momenteel veel consternatie in de markt rond de groeivooruitzichten in verhouding tot de impact van hogere energieprijzen", zei Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers Solutions. "Dat sijpelt direct door naar het kwartaalcijferseizoen." Iedereen staat een beetje in de pauzestand om meer te horen en zien over hoe bedrijven omgaan met hogere kosten en lonen, volgens de analist.

"Veel bedrijven die zaken maken of vervoeren hebben gewaarschuwd voor winstdruk door hogere grondstoffenkosten en tekorten in de aanvoerketen. Dit wordt weerspiegeld in een voorzichtige verwachting voor de winst per aandeel in het derde kwartaal", zei David Bianco van DWS.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2021 verlaagd van 6 tot 5,9 procent,vanwege de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en de verspreiding van het coronavirus.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade nemen de zorgen over stagflatie toe. Dit is een situatie waarin de inflatie hoog is, de economische groei vertraagt en de werkloosheid ook hoog blijft.

Ook de Chinese vastgoedsector blijft reden tot zorg. Twee bestuurders van de Chinese vastgoedontwikkelaar Fantasia stapten op, enkele dagen nadat een rentebetaling door het bedrijf was gemist

De olieprijzen waren dinsdag stabiel. Een vat WTI-olie kost dinsdag 80,64 dollar en Brent-olie werd 0,3 procent goedkoper op 83,42 dollar.

De euro/dollar handelde dinsdag stabiel rond 1,1530.

In de Verenigde Staten was het dinsdag met macro-economische publicaties rustig. Het vertrouwen in het kleinbedrijf over september daalde van 100,1 tot 99,1. Het aantal openstaande vacatures daalden van 11,1 miljoen in juli tot 10,4 miljoen in augustus. Dit was nog altijd fors hoger dan de 6,5 miljoen vacatures een jaar eerder.



Bedrijfsnieuws

CureVac stopt met de ontwikkeling van zijn meest gevorderde coronavaccin en kiest ervoor om een nieuw kandidaatvaccin verder te ontwikkelen samen met GlaxoSmithKline. Het bedrijf uit Tübingen meldde in juli een tegenvallende werking van zijn coronavaccin CVnCoV, dat slechts 47 procent effectief bleek. Het nieuwe kandidaatvaccin richt zich op covid-19 varianten en zou kunnen dienen als booster. Het aandeel CureVac verloor 4,5 procent.

Partner GSK staat dinsdag zelf ook in de schijnwerpers. De consumententak van de Britse farmareus trekt de aandacht van private equity partijen in wat de grootste buyout ooit kan worden, schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Tot de geïnteresseerde partijen behoren Advent International, Blackstone, Carlyle Group, CVC Capital Partners, KKR & Co en Permira, aldus de ingewijden, die ook een beursnotering als optie noemden. De tak zou mogelijk 40 miljard Britse pond kunnen opleveren. GSK steeg 1 procent in New York.

DoorDash is gestart met het verkopen van advertentieruimte. Alleen als gebruikers van DoorDash een order plaatsen via zo'n advertentie, betaalt het restaurant advertentiekosten. Hiermee kunnen met name lokale restaurants zichzelf etaleren, aldus DoorDash. Het aandeel steeg 2 procent.

Softwarebedrijf GitLab heeft de uitgifteprijs voor zijn aanstaande beursgang op de Nasdaq verhoogd van 55 tot 60 dollar naar 66 tot 69 dollar. Hiermee stijgt de geschatte waardering van het bedrijf naar bijna 9,9 miljard dollar.