IMF verlaagt groeiverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Monetair Fonds heeft de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2021 verlaagd van 6 tot 5,9 procent. Dit bleek dinsdag uit zijn nieuwste World Economic Outlook. Het IMF wees onder meer op de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en de verspreiding van het coronavirus. Het belangrijkste is dan ook om voldoende mensen te vaccineren om mutaties van het virus tegen te gaan, aldus de organisatie. De verwachte groei voor de Verenigde Staten en China in 2021 werd met 0,1 procentpunt neerwaarts bijgesteld door het IMF ten opzichte van de vorige outlook, tot respectievelijk 6 en 8 procent. De eerder voorspelde groei voor Duitsland werd met 0,5 procentpunt verlaagd tot 3,1 procent. Toch werd de groeiverwachting voor de eurozone voor dit jaar wel opwaarts bijgesteld, van 4,6 naar 5,0 procent. Japan groeit volgens de nieuwe prognose met 2,4 procent in 2021, 0,4 procentpunt minder dan het IMF drie maanden geleden nog dacht. Het IMF werd verder iets optimistischer over opkomende economieën, die dit jaar niet met 6,3 maar 6,4 procent zullen groeien. Naast de groeiverwachtingen kwam het IMF dinsdag ook met nieuwe voorspellingen over de inflatie. Hoewel die vermoedelijk medio 2022 weer zakt tot een pre-coronaniveau, kan de negatieve impact van de hoge inflatie wel toenemen als de problemen in de aanvoerketen schadelijker blijken en langer duren dan momenteel verwacht. Het IMF denkt dat de inflatie in ontwikkelde economieën dit jaar oploopt naar 2,8 procent, om in 2022 weer terug te zakken tot 2,3 procent. Eerder ging men uit van een inflatie van 2,4 procent in 2021 en 2,1 procent in 2022. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.