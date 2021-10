Duitse ZEW index verder gedaald Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in oktober verder gedaald en ook sterker dan voorzien. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut. De ZEW-verwachtingsindex daalde van 26,5 in september tot 22,3 deze maand. Economen voorspelden een daling tot 24,0. Over de huidige situatie werden de ondervraagden ook negatiever. Deze index daalde van 31,9 in september tot 21,6 in oktober. "Geen keerpunt in zicht", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. Hij wees erop dat de ZEW-index in oktober voor de vijfde maand op rij daalde. Bron: ABM Financial News

