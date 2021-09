Valuta: dollar sterker door vastgoedproblemen China

(ABM FN-Dow Jones) De dollar wordt donderdag sterker naar aanleiding van de financiële problemen bij de China Evergrande Group, waar de Chinese regering niet ingrijpt om het grote vastgoedbedrijf te redden.

"Dit zorgt voor een meer risk-off stemming op de markt en daarmee voor een wat sterkere dollar", zei analist Paul Erdmann van Ebury.

de euro/dollar stond donderdag 0,3 procent lager op 1,1777.

De vastgoedaandelen in Hong Kong daalden met 5 procent op de berichten. Beijing zet vastgoedontwikkelaars onder druk om de oververhitte vastgoedmarkt in China af te koelen en dit kan leiden tot meer financiele problemen in de sector.

De markt blijft volgens Erdmann vooral vooruitkijken naar de volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve. De vraag is of de beleidsmakers een grote aankondiging van tapering zullen doen. Nu het banenrapport uit de VS zwak was en de inflatie niet verder is gestegen, is die kans niet meer zo groot, denkt de analist.



Voor de Fed volgende week aantreedt, wordt vanmiddag nog gekeken naar de Amerikaanse detailhandelsverkoopcijfers. Die zouden een signaal van inflatie kunnen geven. Ook let de markt traditiegetrouw op de wekelijkse steunaanvragen.

Verder zijn de oplopende olieprijzen van invloed op de valutamarkt, met hogere koersen voor de Russische roebel en de Noorse kroon ten opzichte van de euro.