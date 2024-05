AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting nipt hoger van start. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen.

De AEX maakte donderdag op een drukke cijferdag nog een pas op de plaats op 878,71 punten, waarbij onder meer een flink positief ontvangen cijferrapportage van ING werd geneutraliseerd door koersverliezen voor de halfgeleiders.

Europese beleggers konden donderdag het rentebesluit van de Federal Reserve verwerken. Conform de verwachting liet de Fed de rente woensdagavond ongemoeid. ”De opmerking van Powell dat een volgende rentebeweging waarschijnlijk omlaag is, was niet meer dan een schrale troost", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"De Fed heeft het voor de hand liggende gedaan, namelijk wachten en de rente langer hoog houden. Zoals voorzitter Powell aangaf, is er gewoon niet genoeg vertrouwen om mogelijke renteverlagingen in dit stadium af te wegen. Maar hij gaf ook aan dat een renteverhoging geen waarschijnlijk scenario is, omdat het huidige renteniveau nog steeds beperkend is", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

"Macrocijfers tonen steeds meer aan dat Fed Funds tussen 5,25 en 5,50 procent pijn doen en de economie afremmen. Hoeveel? Die informatie krijgen we de komende maanden, maar het zou de volatiliteit kunnen aanwakkeren", aldus de expert.

De kans dat de Fed de rente ook in juni ongemoeid laat is nu circa 86 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.

Het volgende richtpunt is nu het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag wordt vrijgegeven. De banengroei zou in april zijn uitgekomen op 240.000. In maart kwamen er nog 303.000 nieuwe banen bij in de VS.

"Er is een gedachteschool die denkt dat als de werkloosheid eindelijk reageert op de vertragende vraag naar arbeid en in september stijgt tot pakweg 4,2 procent, de Fed de rente kan verlagen", zeiden analisten van ING. De werkloosheid in de VS noteerde in maart op 3,8 procent en vermoedelijk bleef de werkloosheid in april op dit niveau.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde in ieder geval donderdag met acht basispunten naar 4,58 procent, en dat gaf beleggers op Wall Street moed. Hoofdgraadmeter S&P 500 steeg krap een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq anderhalf procent bij kon schrijven.

Nabeurs was Apple aan de beurt om cijfers prijs te geven. De techgigant verkocht het afgelopen kwartaal op jaarbasis 10 procent minder iPhones, maar dat was beter dan de neerwaarts bijgestelde verwachtingen. Daarnaast paaide topman Tim Cook beleggers met een dividendverhoging en een record aandeleninkoopprogramma ter waarde van 110 miljard dollar.

Het aandeel van indexzwaargewicht Apple koerste in de elektronische handel nabeurs zes procent hoger, en de Amerikaanse futures noteren vanochtend ook in het groen.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend overwegend in het groen. Koploper was de Hang Seng index in Hongkong, net als een dag eerder, met een stijging van ruim een procent. De andere beurzen bleven dichter bij huis.

Olie koerste daarnaast vanochtend 0,2 procent hoger op 79,14 dollar per vat.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag ook onder meer oog voor de vrijgave van de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector in april.

Bedrijfsnieuws

UMG boekte afgelopen kwartaal een 5,8 procent hogere omzet op jaarbasis van 2,6 miljard euro, met een solide groei in alle segmenten, volgens het bedrijf. De aangepaste EBTDA kwam uit op 591 miljoen euro, een stijging van 13,2 procent op jaarbasis.

Galapagos rekent voor 2024 nog altijd op een cashburn van 280 tot 320 miljoen euro, waar dat in 2023 nog 415 miljoen euro was. In de maand januari behaalde Galapagos een omzet van ruim 11 miljoen euro uit Jyseleca.

De omzet van Aperam kwam afgelopen kwartaal uit op 1,66 miljard euro tegen 1,88 miljard euro een jaar eerder. De vrije kasstroom vóór dividend en inkoopprogramma's was met 14 miljoen euro negatief. Een kwartaal eerder was dit nog 217 miljoen euro positief en een jaar eerder 85 miljoen euro positief.

Berenberg verhoogde het koersdoel ING van 17,50 naar 18,50 euro, bij handhaving van het koopadvies. Volgens analisten van Berenberg communiceerde de bank bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal een stuk duidelijker over de laatste ontwikkelingen.

Brunel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien stijgen, terwijl het bedrijfsresultaat terugliep.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,9 procent op 5.064,20 punten, de Dow Jones index won ook 0,9 procent op 38.225,66 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 15.840,96 punten.