Berenberg verhoogt koersdoel ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 17,50 naar 18,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Volgens analisten van Berenberg communiceerde de bank bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal een stuk duidelijker over de laatste ontwikkelingen. ING wist beleggers gerust te stellen over de veerkracht van de nettorentebaten op middellange termijn, oordeelden de analisten. Bovendien lieten de fee-inkomsten een sterk herstel zien. Berenberg hoopt op de beleggersdag van 17 juni een duidelijk pad te zien naar een verdere verbetering van de winstgevendheid. Dit zou het aandeel hoger kunnen zetten. Berenberg noemde de huidige waardering van het aandeel momenteel laag. Berenberg verhoogde de taxaties voor de winst per aandeel met een tot twee procent en kwam zodoende tot een hoger koersdoel. Het aandeel ING sloot donderdag 6,4 procent hoger op 15,81 euro. Bron: ABM Financial News

