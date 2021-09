Nederlandse werkloosheid nipt gestegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De werkloosheid in Nederland is augustus licht gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In augustus telde het CBS 301.000 werklozen, ofwel 3,2 procent van de beroepsbevolking. In juli bedroeg het werkloosheidspercentage nog 3,1 procent. Mensen zijn volgens de door het CBS gehanteerde definitie werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Het CBS registreerde daarnaast een nieuw record in arbeidsdeelname. In augustus was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen aan het werk. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid door de corona-crisis van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage tot afgelopen maand vrijwel voortdurend gedaald. Eind augustus 2021 verstrekte UWV 212.700 ww-uitkeringen. Dat zijn er 11.600 minder dan eind juni. Het aantal ww-uitkeringen daalt al zeven maanden op rij. Het is gebruikelijk dat er in de zomermaanden minder ww-uitkeringen worden verstrekt. Bron: ABM Financial News

