Beursblik: goede overnamedeal voor Prosus

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft met de overname van BillDesk een goede deal gesloten, maar deze zal weinig bijdragen aan de beurswaarde van de investeerder. Dit stelden analisten van Jefferies dinsdag. Prosus bereikte een akkoord over de overname van het in 2000 opgerichte BillDesk voor 4,7 miljard dollar. Door deze overname wordt PayU volgens Prosus één van de leidende online betaalaanbieders in de wereld, goed voor een transactievolume van 147 miljard dollar. Een goede zet, zo oordeelden de analisten van Jefferies. Zelfs als de markt verwacht dat de deal circa 20 procent aan synergievoordelen kan opleveren ten opzichte van de totale waardering van PayU en BillDesk, dan zou dit nog maar slechts 0,9 procent bijdragen aan de waarde van Prosus. "Gelijk aan een dagelijkse beweging van het aandeel Tencent van 1,2 procent“, aldus de marktvorsers. Doordat Prosus flink blijft investeren, neemt de kans af dat de investeerder meer eigen aandelen zal inkopen bovenop het huidige inkoopprogramma ter waarde van 5 miljard dollar. "Dit helpt niet in het wegwerken van de korting die momenteel op het aandeel is geplakt", aldus de analisten. Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 89,00 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 3,5 procent tot 72,85 euro. Bron: ABM Financial News

