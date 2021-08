Europese beurzen sluiten overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 469,96 punten, de Duitse DAX won 0,3 procent op 15.744,67 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.781,19 punten. De Britse FTSE 100 eindigde 0,1 procent lager op 7.120,43 punten. Analist Michael Hewson van CMC wees op het record voor de Stoxx 600 maar zag ook dat de FTSE 100 achterbleef bij de rest. Veel aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Bank of England. Het monetaire beleid werd niet gewijzigd, maar valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zag wel een hawkish ondertoon in de toelichting. "Ondanks dat de Bank of England de rente op 0,1 procent houdt, zat er toch een scherp randje aan het rentebesluit", volgens Sammani. "De ondertoon van de persverklaring en het monetair beleidsrapport was agressiever dan verwacht." Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de Duitse fabrieksorders in juni op maandbasis zijn gestegen met 4,1 procent, terwijl op jaarbasis zelfs sprake was van een stijging van de orders met 26,2 procent. De industriële productie in Frankrijk is in juni op maandbasis gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis steeg de productie met 22 procent. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1843, terwijl een vat West Texas Intermediate een procent in waarde steeg. Bedrijfsnieuws Adidas heeft de winstverwachting voor dit jaar verhoogd na omzetgroei en een terugkeer naar winst in het tweede kwartaal. Het aandeel sloot toch 6 procent lager. Zalando heeft in het tweede kwartaal ondanks een forse omzetgroei de winst iets zien terugvallen. Zalando verwacht een aangepaste EBIT voor dit jaar tussen de 400 en 475 miljoen euro en zei donderdag naar verwachting in de bovenste helft van deze bandbreedte te zullen uitkomen. De Duitse online retailer verloor zo'n 5 procent. Lufthansa heeft in het afgelopen kwartaal de verliezen zien teruglopen en de vrije kasstroom was zelfs weer positief. Het aandeel van de Duitse luchtvaartmaatschappij steeg ruim 2 procent. Siemens heeft in derde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de resultaten zien verbeteren en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar opnieuw. Het aandeel steeg bijna 3 procent. Bayer heeft een groeikwartaal achter de rug en trok net als Siemens de outlook voor het hele jaar op. De Duitse farmareus sloot toch meer dan 7 procent lager. Deutsche Post heeft de omzet en winst in het tweede kwartaal van dit jaar flink zien stijgen en verhoogde ook de verwachtingen voor heel dit jaar. Het aandeel won bijna 2 procent. KBC heeft in het tweede kwartaal sterker dan verwacht gepresteerd en voorziet betere cijfers voor wat betreft de nettorente-inkomsten in 2021. Het aandeel steeg dik 2 procent. SBM Offshore heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de onderliggende omzet licht zien afnemen en zijn outlook voor het gehele boekjaar gehandhaafd. De cijfers waren beter dan verwacht. De dienstverlener aan de olie- en gassector zag de beurswaarde met ruim 9 procent toenemen. Tussenstanden Wall Street Rond het sluiten van de Europese beurzen noteerden de indexen op Wall Street duidelijk in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

