Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een iets hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 6 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De aandelenmarkten stegen woensdag, hoewel de zorgen over de zich snel verspreidende deltavariant van het coronavirus aanhouden.

De detailhandelsverkopen in de eurozone lieten in juni een stijging zien van 1,5 procent ten opzichte van mei, dankzij de heropening van winkels. Dit was conform de verwachtingen van economen.

Verder lette de markt ook op de inkoopmanagersindices voor de dienstensector. Het cijfer voor de eurozone in juli werd neerwaarts bijgesteld, maar bleef toch erg sterk. De index kwam in juli uit op 59,8 tegen 58,3 in juni. Een voorlopige meting voor juli wees zelfs nog op een indexstand van 60,4. De Europese dienstensector profiteert van minder strenge coronarestricties, concludeerde econoom Chris Williamson van Markit. Hij verwacht dat de economie in de eurozone in het derde kwartaal een groeiversnelling zal laten zien.

De Duitse index liet een recordgroei zijn van 61,8, terwijl de groei in Frankrijk vertraagde. In Italië trok de groei verder aan, evenals in Spanje. In het Verenigd Koninkrijk was sprake van een duidelijke groeivertraging.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank leverde 5,7 procent in na een kwartaalverlies van 527 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog 183 miljoen euro winst geboekt.

JDE Peet's, de koffieproducent met een beursnotering in Amsterdam, steeg circa 2,4 procent nadat de omzet en winst stegen. Koploper in Nederland was evenwel IMCD, dat na cijfers meer dan 10 procent won.

De Europese Unie heeft een mededingingsonderzoek ingesteld naar de geplande overname door Facebook van een kleine startup in New York. De autoriteit heeft een oude wet opnieuw geïnterpreteerd, waardoor ze onderzoek kan doen naar overnames die eerder buiten het aandachtsveld vielen. Volgens bedrijven kan dit leiden tot verwarring in de wereld van fusies en overnames.

In Frankfurt gingen onder de hoofdaandelen Adidas en Infineon aan kop met winsten van ruim 4,0 procent. Siemens bungelde onderaan met een verlies van ruim 2,5 procent.

In Parijs ging Renault aan de leiding met een winst van bijna 4,0 procent. Sanofi was de grootste daler met een verlies van 2,4 procent.

Euro STOXX 50 4.144,90 (+0,7%)

STOXX Europe 600 468,22 (+0,6%)

DAX 15.692,13 (+0,9%)

CAC 40 6.746,23 (+0,3%)

FTSE 100 7.123,86 (+0,3%)

SMI 12.178,74 (+0,1%)

AEX 766,24 (+0,8%)

BEL 20 4.266,96 (+0,7%)

FTSE MIB 25.490,22 (+0,5%)

IBEX 35 8.792,90 (+0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten maakten woensdag een pas op de plaats, na dinsdag hoger gesloten te zijn door sterke winstrapporten en tekenen dat het economisch herstel aanhoudt, zij het in een lager tempo dan de afgelopen maanden. Maar de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus en een vertraging van het aantal vaccinaties zorgt voor zorgen dat de autoriteiten de beperkingen op sociale activiteiten en reizen opnieuw zouden kunnen opleggen of aanscherpen.

"We gaan een fase in waarin de groei nog steeds sterk is, maar niet zo sterk als in de eerste fase van het herstel", zei marktanalist Sebastian Mackay van Invesco. "Een implicatie voor de markten zou kunnen zijn dat de zeer sterke prestaties van bedrijven niet vol te houden zijn. Komen we in een fase van de cyclus waarin de winsten nog steeds redelijk robuust zijn, maar het herstel moeilijk is vol te houden?", vroeg hij zich hardop af.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten in juli veel minder sterk is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in juni met 330.000 vanen, terwijl de markt rekende op een toename met 653.000.

De markt kreeg tevens een tweetal inkoopmanagersindices van de dienstensector te verwerken, die een tegengesteld beeld schetsten. De index van Markit daalde van 64,4 in juni tot 59,9 in juli, terwijl de index van ISM steeg van 60,1 naar 64,1.

Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Sten is vorige week gedaald met 1,7 procent. De marktindex daalde van 747,0 naar 734,3.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,4 procent, ofwel 2,41 dollar, lager op 68,15 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalansdata van juni.

Bedrijfsnieuws

Kraft Heinz heeft het afgelopen kwartaal iets minder omzet behaald, maar ook veel minder verlies geleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2021 mikt de fabrikant op een aangepaste EBITDA die hoger uitvalt dan in 2019. Het aandeel daalde bijna 5,0 procent.

General Motors heeft in het tweede kwartaal meer winst gemaakt dan verwacht en de autofabrikant verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. De omzet verdubbelde afgelopen kwartaal dan ook op jaarbasis. Het aandeel verloor echter circa 8,5 procent.

RobinHood, dat vorige week debuteerde op 38 dollar per aandeel en een teleurstellende start van de handel kende, steeg woensdag ruim 45 procent.

Lyft heeft in het tweede kwartaal een positief bedrijfsresultaat geboekt en werd daarmee een kwartaal eerder dan verwacht winstgevend op dit vlak. "Mensen zeiden dat we de pandemie niet zouden overleven. Mensen zeiden dat we niet winstgevend zouden worden. Lyft heeft tegen de verwachtingen in het tegendeel bewezen", zei voorzitter John Zimmer. De omzet verdubbelde van 339 miljoen naar 765 miljoen dollar. Het nettoverlies daalde van 437 miljoen naar 252 miljoen dollar. Het aandeel noteerde circa 10,0 procent lager.

S&P 500 index 4.402,66 (-0,5%)

Dow Jones index 34.792,67 (-0,9%)

Nasdaq Composite 14.780,53 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 27.716,95 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.480,39 (+0,1%)

Hang Seng 26.374,56 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1834. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1838 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1838 op de borden.

USD/JPY Yen 109,64

EUR/USD Euro 1,1834

EUR/JPY Yen 129,75

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Juli (NL)

08:00 Fabrieksorders - Juni (Dld)

08:45 Industriële productie - Juni (Fra)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Bayer - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 Plug Power - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)