AEX sluit opnieuw prima week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is vrijdag met een heel kleine winst het weekend ingegaan, na een week waarin de recordstanden wederom werden aangescherpt.

De AEX sloot fractioneel hoger op 923,71 punten en kon op weekbasis circa 2,2 procent bijschrijven.

Afgelopen week kregen aandelen vooral steun van de ECB, die de rente voor het eerst sinds 2019 verlaagde. Economen rekenen op nog twee renteverlagingen in de rest van dit jaar.

Marktanalist Elwin de Groot van Rabobank zei tegen ABM Financial News dat de toelichting die voorzitter Christine Lagarde van de ECB donderdagmiddag gaf, “eigenlijk geen grote verrassingen opleverde”. De analist noemde het interessant dat de ECB zegt meer vertrouwen te hebben gekregen over het bereiken van haar doelstelling, terwijl de meest recent loon- en inflatiecijfers "toch wel iets tegenvielen".

"Dus, paradoxaal gezien, vaart de ECB nu meer op verwachtingen en vertrouwen, terwijl ze juist zegt volledig 'data-afhankelijk' te zijn…", merkte De Groot op. "Niettemin, en daar zijn we het in grote lijnen mee eens, is het huidige beleid restrictief en dus is er wel ruimte voor verdere verlagingen. Maar wel met kleine stapjes en niet te snel." Bovendien is ook het economisch groeibeeld nog niet erg robuust, hoewel beter dan vorig jaar.

Rabobank rekent daarom nog altijd op nieuwe renteverlagingen in september en december.

Vrijdag stond vooral in het teken van het Amerikaanse banenrapport. De hele week was de data over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de VS zwak en de rentes daalden. Maar vrijdag werd vriend en vijand verrast door toch weer een sterk officieel banenrapport.

In mei was er sprake van een banengroei van 272.000. De markt had een stijging van 190.000 banen verwacht. Maar de werkloosheid steeg wel en kwam uit op 4,0 procent tegen een verwachting van 3,9 procent.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand naar 34,91 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,1 procent tegen 3,9 procent een maand eerder. De verwachting van economen lag op 3,9 procent. Voor maart en aprll werd de banengroei iets naar beneden bijgesteld.

De sterke banengroei in mei is een punt van zorg voor de Federal Reserve, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"Met name de loonontwikkeling zal de Fed niet in de richting van een renteverlaging sturen. Wij denken dat met dit rapport over mei de kans op een renteverlaging in september kleiner wordt", aldus Marey.

En ondanks de oplopende rentes die volgden op het banenrapport, bleef het effect op de aandelenmarkt relatief beperkt.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 13 basispunten naar 4,41 procent, terwijl de Duitse variant 7 basispunten steeg naar 2,62 procent. De euro/dollar verloor terrein en noteerde op 1,0805.

De olieprijzen stegen voor de derde dag op rij, nu de Amerikaanse economie sterk blijft. Een vat WTI-olie noteerde 0,3 procent hoger op 75,80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Besi voor de tweede dag op rij aan kop met 2,9 procent koerswinst, na een goed ontvangen beleggersdag op donderdag, waar het bedrijf de margedoelstellingen verhoogde. ASMI volgde met een winst van 1,8 procent en ASML kon 0,2 procent bijschrijven. Berenberg verhoogde vanochtend het koersdoel voor ASMI van 640 naar 720 euro.

Barclays heeft vrijdag het advies voor ING verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel verhoogd van 14,80 naar 20,00 euro. Het aandeel ING profiteerde en steeg 0,3 procent.

UMG en DSM-Firmenich verloren 1,4 en 1,9 procent.

Bij de midkappers won Alfen 2,5 procent, gevolgd door Inpost met een winst van 1,5 procent. Arcadis verloor vrijdag 5,0 procent, ondanks een koersdoelverhoging van KBC.

In de AScX won Nedap 2,6 procent, terwijl Renewi onveranderd sloot op 7,82 euro. Degroof Petercam haalde Renewi van de kooplijst. Wel maakte de afvalspecialist vrijdag bekend dat het per 24 juni een notering in de Britse FTSE 250 zal krijgen.

Vastned wist niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Berenberg en daalde 0,2 procent.

De rode lantaarn was voor NX Filtration met een verlies van 2,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het slot van de Amsterdamse beurs noteerde Wall Street verdeeld en steeg de S&P 500 0,1 procent.