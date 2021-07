Reckitt Benckiser duikt in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reckitt Benckiser is in de eerste helft van dit jaar in de rode cijfers gedoken, nadat de omzet lager uitviel en de kosten stegen. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van het bedrijf dat bekend is van merken als Dettol en Durex. In de afgelopen zes maanden kwam het verlies voor belastingen uit op 1,9 miljard pond, mede door desinvesteringen. Een jaar eerder boekte het bedrijf nog een winst van ruim 1,4 miljard pond. De omzet daalde van 6,9 miljard naar 6,6 miljard pond. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden vooraf rekening met een omzet van 6,7 miljard pond. Reckitt wil een stabiel interim-dividend van 73 pence per aandeel uitkeren. "Kosteninflatie versnelde in het tweede kwartaal en het zal een tijd duren om deze tegenwind op te vangen met hogere productie en prijzen richting het einde van het jaar en begin volgend jaar“, aldus het bedrijf. De hogere kosten zullen grotendeels de margeverbetering als gevolg van de desinvestering van IFCN China 2,2 miljard dollar teniet doen. Reckitt verwacht deze desinvestering in de tweede helft van dit jaar af te ronden. Reckitt verwacht verder een zwak derde kwartaal, vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis, maar in het vierde kwartaal verwacht het bedrijf te profiteren van het griepseizoen. "De vraag naar desinfectiemiddelen blijft significant hoger dan voorafgaand aan de coronacrisis en de groei van de hygiëneportefeuille na twee jaar bedroeg 34,1 procent", aldus het bedrijf. Reckitt verwacht voor 2022 een omzetgroei van circa 5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.