Degroof Petercam verlaagt koersdoel Alfen fors

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 55,00 naar 46,00 euro en handhaafde het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Joren Van Aken. "Een zwakke start van het jaar", oordeelde Van Aken, nadat Alfen maandagavond met een kwartaalupdate kwam. "En dat onderstreept het gebrek aan zichtbaarheid." De omzet van Alfen viel in het eerste kwartaal 16 procent lager uit dan de consensus, vooral doordat de divisie Batterijopslag een misser van 50 procent optekende. En ook de winstgevendheid stelde teleur, met een EBITDA-marge die daalde naar 8,2 procent. "Gezien de hoge shorts in het aandeel, zal deze misser vermoedelijk resulteren in een erg rode dag op de beurs", waarschuwde Van Aken, die het beleggersvertrouwen een nieuwe knauw ziet krijgen. Het aandeel Alfen daalde dinsdag met 16,4 procent naar 35,22 euro. Bron: ABM Financial News

