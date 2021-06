Valuta: euro daalt verder richting 1,19 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht boven de 1,19 dollar met een volledig lege macro-economische agenda.

"Dat maakt de markt vrijdag afwachtend", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De grootste beweging in de dollar hebben we nu gezien en met een nieuw evenwicht is het voor de euro nu ook zoeken naar een nieuwe 'trading range' en daarvoor hebben we vanaf het huidige niveau eerst weer beweging nodig", aldus Boele.

Boele wees er vrijdag op dat de Federal Reserve afgelopen woensdagavond eigenlijk niet zoveel gezegd heeft. "Er zijn nu twee bestuurders meer dan voorheen die verwachten dat vóór 2024 de rente verhoogd zou kunnen worden. Het effect daarvan illustreert hoe relevant hetgeen de Fed zegt is. Daarmee liepen liepen de nominale en de reële rente op. Het verschil van de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie tussen de VS en Duitsland en Japan is gestegen. Hierdoor is de dollar in waarde toegenomen ten opzichte van de euro en de yen. De ECB blijft verruimingsgezind en dat werkt negatief door op de euro", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De Zwitserse centrale bank liet het monetair beleid ongewijzigd en gaf aan bereid te zijn in de valutamarkten te interveniëren mocht dat nodig zijn. De bank vindt dat de frank nog steeds duur is. Sinds begin mei is de Zwitserse frank gestegen ten opzichte van de euro, waardoor de euro/frank is gedaald tot onder het niveau van 1,09. "We denken dat aan de opmars van de frank ten opzichte van de euro snel een einde komt en dat de frank zelfs een daling inzet. De Zwitserse centrale bank blijft waarschijnlijk actief op de valutamarkten om de sterkte van de frank te beperken. Daarnaast denken wij dat de ECB mogelijk eerder de rente zal verhogen dan de Zwitserse centrale bank. Maar dat zal nog jaren duren", aldus Boele. ABN AMRO handhaaft de ramingen voor de frank.

De Noorse centrale bank liet het monetair beleid ook ongewijzigd, maar gaf wel aan dat de rente mogelijk in de herfst omhoog kan. Dit zou de eerste centrale bank zijn van de belangrijke valuta’s, die overgaat tot het verhogen van de beleidsrente. Als gevolg hiervan steeg de Noorse kroon. "Wij denken dat de kroon verder kan stijgen. De beleidsrente is een positieve factor net als de goede staat van de economie. Mocht de olieprijs gaan dalen dan kan dit tijdelijk negatief doorwerken op de kroon.

De centrale bank van Japan, de Bank of Japan, hield vrijdag de rente ongewijzigd op nul procent. De consumentenprijzen van Japan kwamen op jaarbasis over mei lager uit. Op maandbasis was er wel sprake van een plus, in dit geval van 0,3 procent.

Boele verwacht niet eerder dan volgende week weer dynamiek op de valutamarkt, met dinsdag de verkoop van bestaande woning in de Verenigde Staten in mei, woensdag diverse voorlopige, samengestelde inkoopmanagersindices en donderdag het rentebesluit van de Bank of England.

Vanochtend waren er in Europa al enkele macrocijfers. De Duitse producentenprijzen in mei kwamen op maandbasis 1,5 procent hoger uit, op jaarbasis zelfs 7,2 procent. De Britse detailhandelsverkopen lieten in mei op maandbasis onverwacht een afname zien. Boele schreef de daling van het Britse pond van vrijdag toe aan dit cijfer.

Tot besluit meldde de Europese Centrale Bank over april een opgelopen overschot op de lopende rekening van 23 miljard euro.

De voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva is vrijdag de enige spreker van belang.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1912 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8579 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,3 procent en noteerde op 1,3887 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,4424 Chinese yuan. De dollar zakte vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,1380 yen. De euro kostte 1,0947 Zwitserse frank en 10,2139 Noorse kroon.