Shell gaat energie leveren aan New South Wales Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell gaat via een samenwerking stroom leveren aan de Australische staat New South Wales. Dit maakte Shell dinsdag bekend. Shell gaat daarvoor in zee met Edify, een Australische ontwikkelaar van duurzame energie. Met het tienjarige contract, dat in de zomer van 2022 ingaat, is volgens New South Wales 3,2 miljard Australische dollar gemoeid, ofwel nipt meer dan 2 miljard euro. New South Wales ziet de samenwerking met Shell en Edify als een volgende stap in de plannen om in 2050 CO2-neutraal te zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.