Beursblik: Prosus-ruil meest gunstig voor Naspers

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) De geplande aandelenruil tussen Prosus en Naspers is gunstig voor beide partijen, stelt Jefferies, maar waarschijnlijk per saldo gunstiger voor aandeelhouders van Naspers dan voor aandeelhouders van Prosus. Dat stelde Jefferies woensdag in een rapport. Technisch gezien krijgen beleggers in Naspers namelijk meer Prosus aandelen in handen, volgens de analist. Om dat verschil glad te strijken wordt voor 5 miljard dollar aan Prosus aandelen ingekocht. De analisten spreken van een complexe deal, waardoor Prosus een belang van 49 procent krijgt in het moederbedrijf Naspers, dat voor 57 procent eigenaar blijft van Prosus. Aandeelhouders van Naspers kunnen hun stukken vrijwillig omruilen voor die van Prosus. Het overmatige gewicht van Naspers op de beurs van Johannesburg neemt hierdoor af en de free float van Prosus, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, stijgt. De constructie creëert waarde, omdat aandelen Naspers met een hogere korting op de boekwaarde ingeruild worden voor aandelen Prosus met een lagere korting op de boekwaarde. Jefferies heeft een koopadvies en koersdoel van 83,00 euro voor Prosus. Het aandeel stond woensdag 1,9 hoger op 86,33 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

