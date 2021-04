Bristol Myers Squibb bouwt nieuwe fabriek in Leiden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VolkerWessels

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Bristol Myers Squibb gaat in Leiden een nieuwe productiefaciliteit neerzetten. Dit maakte de farmaceut donderdag bekend zonder financiële details te vermelden. Het gaat om de eerste vestiging voor celtherapie in Europa. Wel heeft Bristol Myers Squibb al vijf van deze faciliteiten in andere regio’s. De voorbereidingen voor het ontwerp en de ontwikkeling zijn gaande, waarna met de bouw later dit jaar wordt begonnen. Bristol Myers Squibb zei voor Nederland te hebben gekozen, onder meer omdat in de omgeving van Amsterdam life sciences een groei doormaakt en de regio goed bereikbaar is met het oog op het transport van de celthrapieën. In Amsterdam is sinds enige tijd ook het hoofdkantoor van de European Medicines Agency gevestigd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

