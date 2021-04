B&S rekent op stijgende marge bij hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group verwacht in de komende jaren een omzetgroei in combinatie met een oplopende marge. Dit bleek donderdag in aanloop naar een beleggersdag van de onderneming, die vanwege corona virtueel gevolgd kan worden. Tussen 2021 en 2023 zal de omzet jaarlijks met 7,5 procent autonoom groeien, verwacht B&S, aangevuld met nog eens 7,5 procent per jaar dankzij overnames. Dit jaar zal de EBITDA-marge ten minste 6 procent bedragen en in 2022 en 2023 jaarlijks met 0,25 procentpunt stijgen. Het rendement op het geïnvesteerde werkkapitaal schat B&S op meer dan 25 procent. Het aandeel B&S steeg donderdagmiddag met 1,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

