Beursblik: ING waarschuwt voor hernieuwde problemen SBM Offshore in Guyana

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft opnieuw problemen met de verwerking van aardgas op de Liza Destiny voor de kust van Guyana, waar de productie met 75 procent is teruggeschroefd. Dat meldde ING in een analistenrapport, op basis van lokale media. Exxon Guyana liet zich teleurgesteld uit over de betrouwbaarheid van het productieplatform. Het risico voor SBM Offshore betreft vooral de reputatie van het Nederlandse bedrijf, denkt ING. Exxon zou concurrent Modec als een serieuzer alternatief kunnen gaan zien voor de drijvende olieplatforms van SBM Offshore voor de kust van Guyana. Voorlopig is het risico niet zo groot, omdat het voordeliger is om in serie te produceren. Dat er nu voor de derde keer problemen zijn met de gaswinning helpt SBM echter niet, aldus Quirijn Mulder. SBM moet de problemen daarom koste wat kost snel verhelpen. De Liza Destiny is een 'early production system' met een leercurve en zal het uiteindelijk goed doen, verwacht ING. Als SBM het probleem snel aanpakt, kunnen de verbeteringen ook worden toegepast bij de grotere eenheden, Liza Unity en Prosperity, die nog in aanbouw zijn. ING blijft al met al positief over SBM Offshore, omdat het aandeel laag gewaardeerd is en er geen evenwicht is in de vraag en het aanbod in FPSO's voor diepzee-energiewinning, wat gunstig is voor de Nederlandse specialist. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 20,50 euro voor SBM. Het aandeel daalde donderdag 0,8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

