Omzetsprong voor RoodMicrotec

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet flink zien aantrekken. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een update van de leverancier van halfgeleiders en diensten uit Deventer. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op 3,8 miljoen euro, hetgeen 31 procent hoger was dan de opbrengsten een jaar eerder. Dit viel toe te schrijven aan hogere leveringen, maar ook aan lopende voorbereidingen voor het SCM-project. "We houden de operationele kosten in de hand en zien de kaspositie tegen het einde van het eerste kwartaal verder verbeteren ten opzichte van eind 2020", aldus CEO Martin Sallenhag. "Het is ook bemoedigend dat de vraag van klanten onverminderd hoog blijft." De coronacrisis drukt nog wel op de activiteiten, aldus de topman, maar de vraag van klanten is terug op een "redelijk" niveau. Bovendien is er voldoende capaciteit om de activiteiten draaiende te houden, waardoor extra kapitaalinvesteringen in de nabije toekomst niet nodig zijn. Ondanks de aanhoudende onzekerheden gerelateerd aan de coronacrisis, verwacht Rood dit jaar een omzet te kunnen realiseren van 12,8 tot 13,4 miljoen euro. De winst voor belastingen kan daarbij 2 tot 4 procent van de opbrengsten zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

