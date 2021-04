Stijgers en dalers in evenwicht op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag vlak gesloten. De AEX index sloot vlak op 713,36 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen op 1.042,84 punten.

De AEX blijft rond zijn hoogste stand ooit cirkelen.

Bankiers van de Federal Reserve herhaalden deze week dat ze van plan zijn om door te gaan met het soepele monetaire beleid totdat de economie zich meer heeft hersteld. Voorzitter Jerome Powell uitte donderdag zijn bezorgdheid over de langdurige "littekens op de arbeidsmarkt".



Investment manager Simon Wiersma van ING zag de Fed daarmee beleggers geruststellen. "De angst voor aantrekkende inflatie lijkt te zijn afgenomen. Naar ons idee zal dit slechts tijdelijk zijn. Een sterk aantrekkende economische groei zal namelijk zonder twijfel leiden tot hogere prijzen. Niet overal, maar wel genoeg om het algehele prijspeil te laten stijgen. Hogere rentes zullen het gevolg zijn", denkt hij.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse industrie in februari 1,7 minder produceerde dan een jaar eerder, tegenover een stijging met 0,3 procent in januari. Ook de Duitse en Franse industrie produceerden minder. In Duitsland daalde de productie met 6,4 procent, terwijl die in Frankrijk met 6,6 procent afnam.

De Duitse export is in februari op maandbasis wel met 0,9 procent gestegen, terwijl de import toenam met 3,6 procent, wat resulteerde in een handelsoverschot van 19,1 miljard euro.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat de Amerikaanse producentenprijzen in maart met een stijging op maandbasis van 1,0 procent harder zijn toegenomen dan een maand eerder, terwijl ook de groothandelsvoorraden in februari iets harder stegen dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1887. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1911 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,19112 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,1 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door DSM en IMCD met een winst van elk 1,9 procent, gevolgd Randstad met een winst van 1,6 procent.

ASMI steeg 1,5 procent. JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor ASMI van 210,00 naar 315,00 euro, bij handhaving van het Overwogen advies. De analisten denken dat ASMI nog maar aan het begin staat van een jarenlange zegetocht voor de technologie atomic layer deposition, of kortweg ALD.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,2 procent, terwijl Unilever 0,9 procent inleverde en Royal Dutch Shell 0,8 procent verloor.



KPN daalde 2,1 procent en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Eerder deze week liep het aandeel nog op dankzij overnamefantasie.

In de AMX ging Aperam aan kop met een winst van 3,2 procent. Arcadis steeg 2,5 procent, terwijl ABN AMRO 1,3 procent won.

SBM Offshore daalde 6,0 procent. Het aandeel noteerde ex-dividend.

AMG Advanced Metallurgical Group verloor 4,5 procent op 33,28 euro. AMG plaatste met succes 3,1 miljoen aandelen tegen een prijs van 32,50 euro per aandeel, hetgeen bijna 102 miljoen euro opleverde. Dit meldde het bedrijf vanochtend, nadat de emissie donderdag nabeurs werd aangekondigd. ING noemde de uitgifte positief.

In de AScX won Ordina 3,0 procent. De jaarvergadering van Ordina heeft donderdag de jaarrekening vastgesteld en ingestemd met het dividendvoorstel van 23,9 eurocent per aandeel in contanten over 2020.

Accell steeg 2,2 procent en Hunter Douglas noteerde 1,9 procent hoger. Avantium, donderdag nog een duidelijke stijger na de aankondiging van een nieuw contract, verloor vrijdag 2,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.101,74 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.