Olieprijs flink lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gedaald in wat een dunne handel was op Tweede Paasdag. Een vat West Texas Intermediate werd 4,6 procent goedkoper op 58,65 dollar. Voor de Paasdagen steeg WTI nog, hoewel de OPEC en zijn bondgenoten donderdag besloten om de productie in de komende maanden geleidelijk op te voeren. Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO voorziet dat de oliereserves zullen blijven dalen. De vraag naar olie stijgt harder dan de productie, "wat positief uitpakt voor de olieprijzen". Wel waarschuwt de energie-econoom dat het opwaarts potentieel in zijn ogen beperkt is. Recent schommelt de WTI-olieprijs rond de 60 dollar, wat ten opzichte van begin 2021 zo'n 20 procent hoger is maar sinds een piek begin maart juist 10 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

