Kleine openingswinst voor Wall Street verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat maandag naar verwachting een hogere opening tegemoet.

Rond lunchtijd noteerden de futures circa een half procent in het groen.

Afgelopen vrijdag waren de Amerikaanse beurzen gesloten. Wel werd toen het banenrapport voor maart gepubliceerd.

In maart was er sprake van een banengroei van 916.000. De markt had slechts een stijging met 675.000 banen verwacht. De cijfers over januari en februari werden naar boven bijgesteld. Voor januari kwamen er nog eens 67.000 banen bij, waarmee de banengroei uitkwam op 233.000. Voor februari was er een opwaartse bijstelling met 89.000 tot 468.000 banen.

De werkloosheid kwam in maart uit op 6,0 procent. In februari was de werkloosheid nog 6,2 procent. De verdiensten per uur daalden afgelopen maand met 0,04 dollar naar 29,96 dollar.

De euro/dollar handelde maandag op 1,1747. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,73 procent.

Naast het banenrapport kwam Tesla vrijdag ook met cijfers.

Tesla leverde in het eerste kwartaal van 2021 bijna 185.000 auto's af. De productie bedroeg afgelopen kwartaal iets meer dan 180.000 stuks. In het vierde kwartaal van 2020 leverde Tesla ruim 180.000 auto's af. Heel 2020 was goed voor net geen half miljoen exemplaren.

Tesla wees vrijdag op de sterke ontvangst van het Model Y in China. De fabrikant zegt goede vorderingen te maken met het opschalen van de productie. "En het nieuwe Model S en Model X zijn ook buitengewoon goed ontvangen." Tesla leverde afgelopen kwartaal 2.020 wagens van het Model S en X af en 182.780 van de modellen 3 en Y.

Wel merkte de fabrikant op dat de definitieve cijfers nog een afwijking van meer dan een half procent kunnen opleveren.

Het aandeel Tesla lijkt maandag 7 procent hoger te gaan openen.

GameStop dreigt juist 12 procent in te leveren, nadat het bedrijf aankondigde tot 3,5 miljoen aandelen te zullen verkopen.

De bedrijfsagenda voor vandaag is leeg, maar macro-economisch is er wel actie. Zowel Markit als ISM komt met een inkoopmanagersindex voor de dienstensector.

Vorige week werd al bekend dat de Amerikaanse industrie afgelopen maand in een hoger tempo is gegroeid. De inkoopmanagersindex van ISM wees op een stijging van 60,8 naar 64,7 en die van Markit ging van 58,6 naar 59,1.

Verder staan vanmiddag de Amerikaanse fabrieksorders voor februari nog op de rol.

Economen verwachten voor zowel de inkoopmanagersindexen als de fabrieksorders een plus.

Slotstanden

De Dow Jones index sloot donderdag op 33.153,21 punten, een plus van een half procent. De breder samengestelde S&P 500 index eindigde op 4.019,87 punten, een stijging van 1,2 procent. Techbeurs Nasdaq sloot zelfs 1,8 procent hoger op 13.480,11 punten.