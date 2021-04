Winst voor Nikkei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse beurs is maandag met winst gesloten, terwijl de meeste Aziatische aandelenmarkten de deuren gesloten hielden. De Nikkei index steeg 0,8 procent naar 30.089,25 punten. Financials trokken de kar vandaag. Nomura won 4,3 procent. Tokyo besloot enkele coronamaatregelen weer aan te scherpen. Japanse beleggers konden vandaag reageren op het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdagmiddag. Er kwamen in maart 916.000 banen bij en de werkloosheid daalde naar 6,0 procent. Economen hadden gerekend op een banengroei van 675.000. De Chinese beurzen en Hongkong waren maandag dicht. De Europese aandelenmarkten gaan vandaag eveneens niet open, maar Wall Street opent de deuren wel weer. De euro/dollar handelde op 1,1748. De euro/yen noteerde op 130,04 en de dollar/yen op 110,65. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

