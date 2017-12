Euronav « Terug naar discussie overzicht

Artikel De Tijd (15-01-2016)



Euronav: 'Onze koerscorrectie is niet gerechtvaardigd'



De fel geplaagde rederij Euronav EURN 1,76% komt deze morgen onverwachts met een update over de business. Het aandeel zakte deze week bijna een vijfde na een ratingverlaging door JP Morgan. 'Wij geloven sterk dat de recente koersval, zelfs in het perspectief van de hele sector, de waarde van het aandeel niet correct weerspiegelt. Er is geen enkele objectieve reden voor de neerwaartse druk op ons aandeel', stelt het bedrijf. Zo'n communiqué over de aandelenkoers is hoogst merkwaardig.



'Ondanks het huidige negatieve sentiment op de kapitaalmarkten, wil Euronav benadrukken dat het nog altijd een robuuste en fundamenteel sterke markt ziet voor VLCC's (Very Large Crude Carriers) en de Suezmax-sector (schepen die door het Suezkanaal kunnen). Het gemiddelde vrachttarief in onze internationale tankervloot bedroeg in het vierde kwartaal 62.000 dollar per dag, tegenover 31.650 dollar in dezelfde periode het jaar voordien. Voor ons Suezmax-vloot lag het tarief boven 40.000 dollar per dag, tegen 24.250 het jaar voordien.'



'Dit jaar, tot de 8ste januari, opereerde onze VLCC-vloot in de internationale tankerpool aan 77.000 dollar per dag', stelt de rederij. 'Meer dan 25 procent van de beschikbare vaardagen zijn al gecontracteerd.'



Voorts stelt Euronav dat het de finale onderhandelingen voert om de oude tanker Famenne te verkopen voor 38,4 miljoen dollar.



De groep herhaalt dat de sector erg gezond blijft. Dankzij de lage olieprijs varen de schepen goedkoper, is er meer vraag, en het wegvallen van het verbod in de VS om ruwe olie te exporteren moet ook de vraag stimuleren. De aanbouw van nieuwe schepen valt volgens Euronav erg goed mee.



Euronav geeft op 28 januari zijn resultaten vrij.