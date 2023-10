Video: beursexit Euronav dreigt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Euronav lijkt van de beurs te gaan verdwijnen, nadat twee grootaandeelhouders een akkoord hebben bereikt. Dit zegt senior financial economist Tom Simonts van KBC voor de camera tegen ABM Financial News. Klik hier voor: beursexit Euronav dreigt CMB, van de familie Saverys, zal het belang van 26,12 procent van Frontline overnemen voor 18,43 dollar per aandeel, gevolgd door een publiek bod tegen dezelfde prijs op de rest van de aandelen Euronav. Frontline zal op zijn beurt 24 VLCC-tankers van Euronav overnemen voor 2,35 miljard dollar. Hiervoor is wel de goedkeuring van aandeelhouders nodig. Het bod van 18,43 dollar per aandeel ligt significant boven de koers van het aandeel voor de aankondiging, benadrukte Simonts, "maar heel belangrijk, het is nog geen done deal". Daarmee lijkt er weer een bedrijf van Euronext te vertrekken, aldus Simonts, mits aandeelhouders te zijner tijd hun stukken aanmelden, en dat is maar de vraag, aldus de beursexpert, die onder meer wijst op het mislukte overnamebod op Exmar. Bron: ABM Financial News

