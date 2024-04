Euronav verkoopt scheepsmanagementtak aan Anglo-Eastern Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronav

(ABM FN) Euronav en Anglo-Eastern hebben een akkoord bereik over de verkoop van Euronav Ship Management Hellas. Dit maakte Euronav dinsdag voorbeurs bekend. Euronav Ship Management Hellas is de scheepsmanagementtak van Euronav. Euronav en Anglo-Eastern willen met deze verkoop de krachten bundelen. Deze transactie zal Anglo-Eastern een sterke lokale aanwezigheid op de Griekse markt bieden en tegelijkertijd haar aanwezigheid in ruwe aardolietankers aanzienlijk vergroten, verklaarde Euronav dinsdag. Na de integratie zal Euronav Ship Management Hellas deel gaan uitmaken van het uitgebreide wereldwijde netwerk van Anglo-Eastern. Definitieve goedkeuring door de raad van toezicht is nog nodig voor de deal. Financiële details meldde Euronav dinsdag niet. Bron: ABM Financial News

