Euronav roept aandeelhouders op 23 maart bijeen

(ABM FN) Euronav heeft aandeelhouders uitgenodigd voor een Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 23 maart in 2000 Antwerpen. De uitnodiging daartoe werd maandag verstuurd. De BAV komt er op verzoek van de familie Saverys, dat net als de Noorse reder Frontline een belang van 25 procent in Euronav heeft opgebouwd. Anderzijds eist Euronav van Frontline een schadevergoeding wegens het eenzijdig stopzetten van de voorgestelde fusie tussen beide bedrijven. Vandaag is het alvast uitkijken naar de beslissing van de arbitragerechtbank over de spoedarbitrage die Euronav aanspande tegen Frontline. Volgens de Belgische rederij gaf de Noorse branchegenoot geen bevredigende reden voor het stopzetten van de fusieplannen. De krachtmeting tussen beide bedrijven dreigt dus een climax te bereiken op de Bijzondere Algemene Vergadering Euronav op 23 maart. Maandagavond sloot de koers van Euronav op de Brusselse beurs op 15,31 euro. Bron: ABM Financial News

