Euronav maakte opnieuw winst in 2022

Beeld: Euronav

(ABM FN) Euronav heeft in het vierde kwartaal van 2022 flink meer omzet geboekt, waardoor een verlies werd omgezet in een stevige winst. Dit bleek donderdag voorbeurs. Euronav realiseerde over het vierde kwartaal een omzet van 368 miljoen dollar, waardoor de omzet over het volledige boekjaar 2022 uitkwam op 855 miljoen dollar. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis steeg de omzet fors. De kwartaalwinst bedroeg 234,7 miljoen dollar, en de jaarwinst 202,8 miljoen dollar, dit tegenover verliezen vorig jaar. De opmerkingen die door het management bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal van 2022 werden gemaakt, blijven geldig. De markt voor grote ruwe olietankers is goed gepositioneerd om een meerjarige upcycle voort te zetten op basis van sterke fundamentals en goed ondersteunde tankermarktspecifieke katalysatoren. De recente gebeurtenissen waren misschien dynamisch, maar hebben nooit de operationele prestaties van het bedrijf beïnvloed. De focus blijft om de positie van marktleider te behouden. Euronav is erin zijn geslaagd om de vloot te verjongen op een kritiek moment in de marktcyclus. Hoewel de huidige situatie wordt betreurd, wordt gewerkt aan een oplossing die in het belang is van al de aandeelhouders en belanghebbenden. In een persbericht meldde Euronav maandag dat de Raad van Commissarissen van mening is dat de beëindiging van de combinatieovereenkomst met en door Frontline geen basis heeft en dat Frontline geen bevredigende reden heeft gegeven voor haar besluit om de beëindiging door te zetten. Ook Frontline deelde mee dat het verzoek nu beoordeeld wordt met het interne juridische team. Een uitspraak van een spoedarbitrage wordt verwacht op 7 februari. Bron: ABM Financial News

