Euronav verkoopt opnieuw een schip

Beeld: Euronav

(ABM FN) Euronav heeft de Suezmax Cap Charles verkocht. Dit maakte het Antwerpse bedrijf dinsdagochtend bekend. De verkoop is een onderdeel van de huidige strategie van het bedrijf om de vloot te vernieuwen, en past ook binnen de nieuwe regelgeving ten aanzien van energie-efficiëntie die eerder dit jaar werd ingevoerd. Op de transactie realiseert Euronav een meerwaarde van 22,1 miljoen dollar. De Cap Charles is schuldvrij en werd op 16 februari 2023 geleverd aan haar nieuwe eigenaar. Bron: ABM Financial News

