Nieuwe machtsgreep Saverys bij Euronav lijkt weer te mislukken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronav

(ABM FN) De nieuwe poging van de familie Saverys om de raad van commissarissen van Euronav te vervangen, zal vermoedelijk opnieuw mislukken. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING dinsdag. Euronav ontving maandag een brief van CMB van de familie Saverys, met het verzoek om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. De agendapunten voor die vergadering omvatten onder meer de vervanging van alle leden van de raad van commissarissen van Euronav door twee niet-onafhankelijke bestuurders, Marc Saverys, de voormalige CEO van CMB en voorzitter van de raad van bestuur van Euronav, en Patrick De Brabandere, de oud-CFO van Exmar, en drie andere onafhankelijke bestuursleden. Dit is de tweede keer sinds de AVA van afgelopen mei dat CMB een dergelijk voorstel doet. De eerste keer verzette Euronav zich tegen het voorstel van CMB. Het werd verworpen met 78 miljoen tegen 36 miljoen stemmen, waarbij de laatste allemaal afkomstig waren van CMB dat toen ongeveer 18 procent van Euronav in handen had. Inmiddels heeft CMB volgens ING 51 miljoen aandelen in bezit, waardoor de verhouding bij een stemming zou komen te liggen op 63 miljoen tegenover 51 miljoen. Dit betekent volgens ING dat de voorstellen van CMB opnieuw zullen worden afgewezen. De positie van Frontline met zijn belang van 20 procent wordt cruciaal nu deze groep ongeveer 41 miljoen aandelen bezit. ING handhaaft het koopadvies voor het aandeel Euronav met een koersdoel van 15 euro. De koers noteert vanmorgen op 13,99 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.