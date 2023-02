Frontline: claims Euronav allemaal afgewezen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De spoedarbitrage die Euronav aanspande nadat Frontline de fusie-overeenkomst eenzijdig opzegde, heeft geresulteerd in een afwijzing van alle claims van Euronav. Dit meldde Frontline dinsdagmiddag. Dit betekent volgens Frontline dat Euronav voor alle kosten opdraait van deze arbitrageprocedure. De uitspraak is volgens Frontline een bevestiging dat het opzeggen van de fusie-overeenkomst volledig conform de wet is gebeurd. In aanloop naar de uitkomst van de arbitrageprocedure legde de Belgische toezichthouder FSMA de handel in het aandeel Euronav dinsdagochtend stil. Maandagavond nodigde Euronav zijn aandeelhouders uit voor een Bijzondere Algemene Vergadering op donderdag 23 maart in Antwerpen. De BAV komt er op verzoek van de familie Saverys, dat net als de Noorse reder Frontline een belang van 25 procent in Euronav heeft opgebouwd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.